МИД: вопрос о возможности обмена задержанного корреспондента WSJ пока не стоит

«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям», – ответил дипломат на вопрос, может ли задержанный журналист стать кандидатом на обмен с Соединенными Штатами.