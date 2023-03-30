МИД: вопрос о возможности обмена задержанного корреспондента WSJ пока не стоит
Вопрос о возможности обмена задержанного в России по подозрению в шпионаже корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича пока не стоит, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передают «РИА Новости».
«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям», – ответил дипломат на вопрос, может ли задержанный журналист стать кандидатом на обмен с Соединенными Штатами.
30 марта стало известно о задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ФСБ сообщили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
Комментируя данный инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был задержан с поличным, речь не идет о подозрениях. Представитель Кремля не стал уточнять, что в данном случае означает, что журналиста задержали с поличным, поскольку не владеет деталями. Он подчеркнул, что это прерогатива спецслужб.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, деятельность сотрудника The Wall Street Journal в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.