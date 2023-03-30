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МИД: вопрос о возможности обмена задержанного корреспондента WSJ пока не стоит

Ведомости

Вопрос о возможности обмена задержанного в России по подозрению в шпионаже корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича пока не стоит, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передают «РИА Новости».

«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям», – ответил дипломат на вопрос, может ли задержанный журналист стать кандидатом на обмен с Соединенными Штатами.

30 марта стало известно о задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ФСБ сообщили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Комментируя данный инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был задержан с поличным, речь не идет о подозрениях. Представитель Кремля не стал уточнять, что в данном случае означает, что журналиста задержали с поличным, поскольку не владеет деталями. Он подчеркнул, что это прерогатива спецслужб.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, деятельность сотрудника The Wall Street Journal в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

Ранее по теме: Песков: корреспондента The Wall Street Journal задержали с поличным

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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