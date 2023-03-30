В бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию по «Северным потокам»
Россию необходимо привлечь к расследованию диверсий на «Северных потоках». Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил председатель комитета бундестага ФРГ по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст, назвав решение страны не присоединиться к резолюции России непонятным.
«Атаку на "Северные потоки" нужно расследовать. Почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно. Я считаю целесообразным, а также необходимым в свете нынешней ситуации привлечение России к международному расследованию атаки», – сказал он.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
14 марта президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».
Голосование по российскому проекту резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва «Северных потоков» состоялось 27 марта, документ не набрал необходимого количества голосов. «За» проголосовали только три страны – Россия, Китай и Бразилия. Остальные – воздержались. Для принятия резолюция должна набрать 9 из 15 голосов, причем ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».