Посольство РФ обвинило США в попытке скрыть данные о диверсии на «Северных потоках»
США пытаются скрыть данные о диверсиях на двух трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявляя, что «независимые» расследования, которые проводят европейские страны, являются достаточными. Такое заявление сделало посольство России в США, текст опубликован в Telegram-канале ведомства.
«Видим в этом очевидную попытку местных властей [США] спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии. «Спустить на тормозах» опасную для США информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море», — сказано в сообщении.
В посольстве добавили, что заявления США о «доверии к «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломаного не стоят». На это указывает в том числе и решение Совбеза ООН отклонить резолюцию о запуске международного расследования по диверсиям.
В российском посольстве также напомнили о «проблеме потенциально колоссального ущерба для окружающей среды» от подрывов. «И речь — не только об уже произошедших масштабных утечках топлива из-за диверсии», — уточнили в посольстве, подчеркнув, что все стороны должны быть заинтересованы в предотвращении подобных ситуаций в будущем. В посольстве напомнили «о сотнях тысяч боеприпасов с отравляющими химвеществами, затопленных на дне Балтийского моря после Второй мировой войны», некоторые из которых затоплены в районе датского острова Борнхольм. «Принимая во внимание изношенное состояние снарядов, взрывы в данной акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона. Просчитывали ли эти риски исполнители теракта – остается только гадать», – заключили в посольстве.
Голосование по российскому проекту резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва «Северных потоков» состоялось 27 марта, документ не набрал необходимого количества голосов. «За» проголосовали только три страны – Россия, Китай и Бразилия. Остальные – воздержались. Для принятия резолюция должна набрать 9 из 15 голосов, причем ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».