Посольство РФ обвинило США в попытке скрыть данные о диверсии на «Северных потоках»

В российском посольстве также напомнили о «проблеме потенциально колоссального ущерба для окружающей среды» от подрывов. «И речь — не только об уже произошедших масштабных утечках топлива из-за диверсии», — уточнили в посольстве, подчеркнув, что все стороны должны быть заинтересованы в предотвращении подобных ситуаций в будущем. В посольстве напомнили «о сотнях тысяч боеприпасов с отравляющими химвеществами, затопленных на дне Балтийского моря после Второй мировой войны», некоторые из которых затоплены в районе датского острова Борнхольм. «Принимая во внимание изношенное состояние снарядов, взрывы в данной акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона. Просчитывали ли эти риски исполнители теракта – остается только гадать», – заключили в посольстве.