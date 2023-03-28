Захарова: США и Германия попались на лжи о взрывах «Северных потоков»

Позже, 7 марта, The New York Times сообщила о появлении новых данных разведки США, в которых говорится о причастности «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Тогда же немецкая Die Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.