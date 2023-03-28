Захарова: США и Германия попались на лжи о взрывах «Северных потоков»
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, вбросив одинаковые версии взрывов на газопроводах «Северные потоки», США и Германия «абсолютно спалились» на лжи.
«Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания», – сказала Захарова в эфире программы «Антифейк». По ее мнению, фейки о взрывах газопроводов были нужны американским и немецким властям для отвлечения внимания от статьи-расследования журналиста Сеймура Херша.
Представитель добавила, что Хершем была проделана «большая работа», а материалы американских и немецких изданий – это «много маленьких, и они друг другу противоречат».
8 февраля Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
Позже, 7 марта, The New York Times сообщила о появлении новых данных разведки США, в которых говорится о причастности «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Тогда же немецкая Die Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.
Кремль усомнился в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков» и назвал подобные сообщения «скоординированным вбросом».
Российские власти неоднократно призывали провести международное расследование инцидента с участием российских представителей и указывали на нежелание Запада прозрачно изучить дело о газопроводах. 24 марта Дания пригласила компанию-оператора Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с «Северным потоком — 2», в Кремле такое решение назвали «позитивной новостью».