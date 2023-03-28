Газета
Политика

Захарова: США и Германия попались на лжи о взрывах «Северных потоков»

Ведомости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, вбросив одинаковые версии взрывов на газопроводах «Северные потоки», США и Германия «абсолютно спалились» на лжи.

«Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания», – сказала Захарова в эфире программы «Антифейк». По ее мнению, фейки о взрывах газопроводов были нужны американским и немецким властям для отвлечения внимания от статьи-расследования журналиста Сеймура Херша.

Представитель добавила, что Хершем была проделана «большая работа», а материалы американских и немецких изданий – это «много маленьких, и они друг другу противоречат».

8 февраля Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

Американская разведка нашла украинский след в диверсии на «Северных потоках»

Это может быть попыткой отвести внимание от роли США в инциденте, уверены эксперты

Позже, 7 марта, The New York Times сообщила о появлении новых данных разведки США, в которых говорится о причастности «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Тогда же немецкая Die Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.

Кремль усомнился в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков» и назвал подобные сообщения «скоординированным вбросом». 

Российские власти неоднократно призывали провести международное расследование инцидента с участием российских представителей и указывали на нежелание Запада прозрачно изучить дело о газопроводах. 24 марта Дания пригласила компанию-оператора Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с «Северным потоком — 2», в Кремле такое решение назвали «позитивной новостью».

Ранее по теме: Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию подрыва «Северных потоков»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных