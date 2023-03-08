Американская разведка нашла украинский след в диверсии на «Северных потоках»

В этот же день немецкая газета Die Zeit сообщила, что следствие, проводимое Германией, установило судно, которое могло быть причастно к подрыву. Газета пишет, что речь идет об арендованном в Польше судне, которым владеет фирма, принадлежащая двум гражданам Украины. Die Zeit пишет, что судно было арендовано по поддельным документам, на нем обнаружены следы взрывчатки. По версии следствия, в диверсии участвовало шесть человек – на судне находились капитан, два водолаза, два их помощника, а также врач, – их гражданство не уточняется. Газета также сообщает, что о возможной причастности к инциденту проукраинской группировки разведка одной из западных стран сообщила европейским партнерам еще осенью 2022 г.