Американская разведка нашла украинский след в диверсии на «Северных потоках»Это может быть попыткой отвести внимание от роли США в инциденте, уверены эксперты
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 г. могла совершить украинская или проукраинская группировка, сообщили The New York Times (NYT) и Die Zeit. Эксперты считают, что эта версия неправдоподобна и направлена на отведение внимания от роли США в инциденте.
Новая версия
7 марта газета NYT сообщила со ссылкой на американских чиновников, которые изучили новые данные разведки США, что подрыв «Северных потоков» совершила проукраинская группировка. По данным издания, виновники были противниками политики президента России, но доказательств того, что группировка как-то связана с украинским лидером или его командой, у разведки Соединенных Штатов нет.
Также американской разведке не удалось обнаружить доказательств причастности России к инциденту и установить людей, которые руководили операцией.
При этом источники NYT отмечают, что к подрыву могут быть причастны граждане Украины или России, а граждане Великобритании и США к инциденту не причастны, пишет газета со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов. Согласно разведданным, диверсию могли совершить опытные водолазы, связанные с военными и разведывательными службами или проходившие спецподготовку.
В этот же день немецкая газета Die Zeit сообщила, что следствие, проводимое Германией, установило судно, которое могло быть причастно к подрыву. Газета пишет, что речь идет об арендованном в Польше судне, которым владеет фирма, принадлежащая двум гражданам Украины. Die Zeit пишет, что судно было арендовано по поддельным документам, на нем обнаружены следы взрывчатки. По версии следствия, в диверсии участвовало шесть человек – на судне находились капитан, два водолаза, два их помощника, а также врач, – их гражданство не уточняется. Газета также сообщает, что о возможной причастности к инциденту проукраинской группировки разведка одной из западных стран сообщила европейским партнерам еще осенью 2022 г.
Британская газета The Times 8 марта сообщила, что на Западе уже спустя неделю после подрыва «Северных потоков» было известно, что за диверсиями стоят не Россия или США, а частное украинское предприятие. Издание утверждает, что имя предполагаемого частного «спонсора» диверсий, который является украинцем, уже несколько месяцев «циркулирует в разведывательных кругах», но не раскрывается. Этот человек при этом якобы не связан с правительством Владимира Зеленского.
На сообщения газет отреагировали в Киеве и Москве. В своем аккаунте в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не имеет отношения к подрыву «Северных потоков».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости» назвал публикации о взрывах на газопроводах скоординированным вбросом в СМИ – по его мнению, таким образом «авторы» теракта хотят отвлечь внимание от себя.
Такой же позиции придерживается и официальный представитель МИД России Мария Захарова. После этих публикаций она призвала западные страны ответить на официальные запросы российской стороны, а не допускать утечек с анонимными вбросами. По мнению Захаровой, утечки в СМИ нужны для того, чтобы «увести внимание аудитории от фактов». Она отметила, что вбросы допускают те, «кто не хотят вести расследование в правовом поле».
Еще 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию, – по его данным, Вашингтон изначально рассматривал трубопроводы как угрозу доминирования Запада. Журналист отмечал, что взрывчатка была установлена на «Северных потоках» еще во время учений НАТО в Балтийском море летом 2022 г. и приведена в действие гидроакустическим буем, сброшенным с самолета военно-морских сил Норвегии.
В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию отрицали, но 7 марта Херш заявил «Известиям», что опубликует новое расследование по газопроводам на следующей неделе, а также усомнился в утверждениях NYT.
Что случилось с «потоками»
Инцидент на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах, проектная мощность каждого из которых составляет 55 млрд куб. м в год, упало давление.
Позже были обнаружены утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции и в ИЭЗ Дании. В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции. Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за происшедшее также не назвали.
В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября 2022 г. в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
В конце декабря 2022 г. на пресс-конференции Путин заявил, что в подрыве виновны те, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины. По его словам, российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз и полноценного расследования по данному происшествию нет.
2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИДов стран G20 в Индии призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательствах должна участвовать Россия.
Экономический интерес
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отмечает, что экономический смысл в диверсиях на газопроводах в Балтийском море для Украины, безусловно, есть. «Украина всегда выступала против «Северного потока – 2», желая, чтобы транзит российского газа зависел от нее и у украинского правительства была возможность шантажировать Запад», – отметил депутат.
По действующему контракту с Украиной в рамках условия «качай или плати» Россия должна поставлять в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) 40 млрд куб. м газа в год (примерно 109,5 млн куб. м в сутки). Транзитный контракт, подписанный в конце 2019 г., истекает в 2024 г.
Но транзит резко упал в мае 2022 г., когда Киев отказался принимать заявки на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию ЛНР. С тех пор транспортировка осуществляется только через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо поступает в трубопровод в подконтрольной Украине Сумской области. В начале мая 2022 г. «Газпром» экспортировал транзитом через Украину 92–99 млн куб. м газа в сутки, после блокировки заявок на ГИС «Сохрановка» суточная прокачка упала более чем вдвое до 41–43 млн куб. м.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что по контракту «Газпром» должен платить за транзит примерно $1,25 млрд в год независимо от объемов транспортировки. Если «Газпром» сейчас платит лишь за фактические объемы прокачки, то стоимость транзита можно оценить в 40% этой суммы, говорит эксперт. Он уточняет, что в 2023 г. фактические платежи могут быть еще ниже, так как в январе – феврале транзитные объемы были менее 40 млн куб. м в сутки.
Завальный обращает внимание, что объем транзита газа через Украину сейчас невелик и гораздо сильнее в экономическом плане от прекращения поставок по «Северному потоку» выиграли США и Норвегия (Норвегия осуществляет трубопроводные поставки газа в ЕС, а США экспортируют сжиженный природный газ (СПГ). – «Ведомости»). По расчетам компании «Выгон Консалтинг», которые приводит «РИА Новости», в 2022 г. США нарастили экспорт СПГ в Европу в 2,4 раза до 30 млн т.
Юшков добавляет, что на момент диверсии «Северные потоки» не работали («Северный поток – 1» полностью остановился в конце августа из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens и санкций, затрудняющих его ремонт, «Северный поток – 2» так и не был запущен). То есть логика в диверсии для Украины, по его мнению, могла быть только в том случае, если бы она ожидала запуска газопроводов, что могло сделать невостребованным украинский транзит.
В то же время аналитик обращает внимание, что Украина импортирует газ из ЕС с привязкой к ценам на европейском спотовом рынке. «Исполнители должны были осознавать, что подрыв «Северных потоков» будет способствовать увеличению стоимости газа на европейском рынке. Украина снизила потребление газа, но импорт продолжается, и рост цен невыгоден для страны», – говорит Юшков. Он также указывает, что платежи за транзит российского газа проводятся через компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» и в бюджет страны поступает лишь часть этой суммы в виде дивидендов.
Отвод глаз
Версия с украинским следом в подрыве «Северных потоков» наиболее удобна для Запада, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Расследование Херша, который возложил вину за диверсию на администрацию Байдена, вызвало сильный негативный резонанс в Европе, поэтому сейчас предпринимается попытка увести внимание от США».
При этом перекладывать вину на официальный Киев западные лидеры тоже не хотят, в связи с чем речь и пошла о неназываемых украинских частных лицах, которые действовали без указания своего правительства. «Такой вариант, что подрыв «Северных потоков» был произведен в интересах Киева, но не по указке властей, а не понятно кем, вполне устраивает Запад», – резюмирует Кортунов.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов также считает, что публикация Херша хотя и не встретила сильного отклика на Западе, но стала заявкой на укрепление версии о причастности США к взрывам. «Вероятно, после этого там решили, что полностью делать вид, что ничего не происходит, нельзя, и ответом стала скоординированная кампания по перенаправлению ответственности в другую сторону», – говорит он.
Нынешняя версия оптимальна для Запада, так как можно объяснить мотивацию украинцев, но при этом выгораживается президент Зеленский, говорит эксперт. По оценке Лукьянова, эта версия выглядит неправдоподобной.