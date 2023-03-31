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Москалькова сообщила о срыве планов по обмену пленными из-за «молчания» Украины

Ведомости

Украина не отвечает России по поводу включения военнослужащих ВСУ в списки для обмена пленными и тем самым срывает очередной обмен. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. 

Омбудсмен выразила «крайнюю обеспокоенность» из-за сложившейся ситуации. По ее словам, украинская сторона еще три недели назад заявила, что 70 представителей ВСУ, которых Киев не захотел обменять ранее, будут включены в списки и возвращены на Украину.

«Время идет, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит…», — написала Москалькова. Следом она опубликовала список 133 военнослужащих ВСУ, предложенных к обмену.

27 марта Москалькова подтвердила, что Киев передал России пятерых военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. В Киеве уточнили, что речь идет не об обмене, а о репатриации, «как это предусматривает международное гуманитарное право». 

​​Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда Москалькова заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее омбудсмен опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных