Москалькова сообщила о срыве планов по обмену пленными из-за «молчания» Украины
Украина не отвечает России по поводу включения военнослужащих ВСУ в списки для обмена пленными и тем самым срывает очередной обмен. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен выразила «крайнюю обеспокоенность» из-за сложившейся ситуации. По ее словам, украинская сторона еще три недели назад заявила, что 70 представителей ВСУ, которых Киев не захотел обменять ранее, будут включены в списки и возвращены на Украину.
«Время идет, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит…», — написала Москалькова. Следом она опубликовала список 133 военнослужащих ВСУ, предложенных к обмену.
27 марта Москалькова подтвердила, что Киев передал России пятерых военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. В Киеве уточнили, что речь идет не об обмене, а о репатриации, «как это предусматривает международное гуманитарное право».
Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда Москалькова заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее омбудсмен опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев.