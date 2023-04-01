Зеленский ввел санкции против российских граждан и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об введении санкций в отношении российских граждан и компаний, следует из опубликованных на сайте офиса главы государства документов.
Глава государства постановил ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 1 апреля «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» .
ТАСС со ссылкой на документы пишет, что под ограничения попали 33 физических лица из 225 компаний из России. По данным издания «Украинская правда», в список также вошли несколько граждан Украины, в том числе бывший глава предприятия «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев.
Санкции устанавливаются сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения.
Ранее в марте Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц, а также в отношении иранских компаний и граждан Сирии, среди которых – президент республики Башар Асад. Помимо Асада в санкционный список Украины также были включены премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, министр иностранных дел Фейсал Микдад. Также в него вошли один гражданин Ирана и 196 граждан России, в их числе – руководители региональных предприятий.
Ограничения были введены в отношении 137 российских предприятий сроком на 30 лет. В санкционный список вошли четыре авиакомпании из Ирана – грузовые Fars Air Qeshm и Pouya Air, Mahan Airlines и Saha Airlines. В отношении иранских компаний санкции будут действовать в течение пяти лет.