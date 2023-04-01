Зеленский ввел санкции против российских граждан и компаний

Ранее в марте Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц, а также в отношении иранских компаний и граждан Сирии, среди которых – президент республики Башар Асад. Помимо Асада в санкционный список Украины также были включены премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, министр иностранных дел Фейсал Микдад. Также в него вошли один гражданин Ирана и 196 граждан России, в их числе – руководители региональных предприятий.