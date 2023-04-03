Песков ответил на критику обновленной концепции внешней политики России

Новая редакция концепции внешней политики России была подписана президентом России Владимиром Путиным 31 марта. Согласно тексту документа, Россия оставляет за собой право использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников. Помимо этого, Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности и международного мира, а большая самостоятельность от США благоприятно сказалась бы на безопасности и благополучии европейских стран, говорится в документе.