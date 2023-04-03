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Песков ответил на критику обновленной концепции внешней политики России

Ведомости

Обновление концепции внешней политики России было связано с «новыми реалиями». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сама концепция была обновлена в свете новых реалий», – сказал он.

По словам Пескова, «такое агрессивное развитие событий вокруг нас» делает необходимым «то, что мы также оставляли за собой такое право» на отражение или предотвращение вооруженного нападения на Россию или ее союзников. «Практика превентивного использования широко применялась и применяется многими странами в мире. Прежде всего речь идет о странах коллективного Запада», – сказал он.

Новая редакция концепции внешней политики России была подписана президентом России Владимиром Путиным 31 марта. Согласно тексту документа, Россия оставляет за собой право использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников. Помимо этого, Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности и международного мира, а большая самостоятельность от США благоприятно сказалась бы на безопасности и благополучии европейских стран, говорится в документе.

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Значительная часть концепции посвящена отношениям Запада со всем остальным миром. Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него и не имеет враждебных намерений, но рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий, возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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