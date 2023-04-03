КГБ Белоруссии: фигурантам дела о теракте против российского А-50 может грозить казнь

Тогда же белорусский президент говорил, что задержанный является гражданином России и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Шесть-восемь месяцев назад, утверждал Лукашенко, СБУ и ЦРУ начали операцию «против Республики Беларусь», а хорошо подготовленный террорист был направлен в республику.