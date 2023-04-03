КГБ Белоруссии: фигурантам дела о теракте против российского А-50 может грозить казнь
Фигурантам уголовного дела о теракте против российского самолета А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи может грозить смертная казнь, сообщил замначальника Следственного управления КГБ республики Константин Бычек в эфире ОНТ.
В соответствии с законодательством Белоруссии, отметил он, все участники организованной группы признаются исполнителями независимо от их роли в совершенном преступлении.
«В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь (акт терроризма, совершенный организованной группой). Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни», – рассказал Бычек.
Всего, как отмечает телеканал, в списке фигурантов этого дела числятся около 30 человек.
7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские силовики задержали террориста и его пособников, пытавшихся уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.
Тогда же белорусский президент говорил, что задержанный является гражданином России и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Шесть-восемь месяцев назад, утверждал Лукашенко, СБУ и ЦРУ начали операцию «против Республики Беларусь», а хорошо подготовленный террорист был направлен в республику.
Позже стало известно, что задержанный в Белоруссии диверсант Николай Швец признал работу на СБУ. КГБ Белоруссии, в свою очередь, заявил, что установлена причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ. В подготовке теракта были задействованы в том числе «беглые белорусы», выступающие за свержение власти.