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КГБ Белоруссии: фигурантам дела о теракте против российского А-50 может грозить казнь

Ведомости

Фигурантам уголовного дела о теракте против российского самолета А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи может грозить смертная казнь, сообщил замначальника Следственного управления КГБ республики Константин Бычек в эфире ОНТ.

В соответствии с законодательством Белоруссии, отметил он, все участники организованной группы признаются исполнителями независимо от их роли в совершенном преступлении.

«В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь (акт терроризма, совершенный организованной группой). Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни», – рассказал Бычек.

Всего, как отмечает телеканал, в списке фигурантов этого дела числятся около 30 человек.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские силовики задержали террориста и его пособников, пытавшихся уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. 

Тогда же белорусский президент говорил, что задержанный является гражданином России и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Шесть-восемь месяцев назад, утверждал Лукашенко, СБУ и ЦРУ начали операцию «против Республики Беларусь», а хорошо подготовленный террорист был направлен в республику.

Позже стало известно, что задержанный в Белоруссии диверсант Николай Швец признал работу на СБУ. КГБ Белоруссии, в свою очередь, заявил, что установлена причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ. В подготовке теракта были задействованы в том числе «беглые белорусы», выступающие за свержение власти.

Ранее по теме: В МИД России не исключают переброску в Белоруссию из Украины диверсионных групп

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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