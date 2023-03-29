В МИД России не исключают переброску в Белоруссию из Украины диверсионных групп

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские силовики задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Тогда же он говорил, что задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Шесть-восемь месяцев назад, утверждал Лукашенко, СБУ и ЦРУ начали операцию «против республики Беларусь», а хорошо подготовленный террорист был направлен в республику.