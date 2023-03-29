В МИД России не исключают переброску в Белоруссию из Украины диверсионных групп
Россия не исключает возможность переброски диверсионных групп с Украины в Белоруссию. Об этом в интервью RTVI заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей "белорусских националистических формирований", воюющих в составе ВСУ [Вооруженных сил Украины] на Донбассе и активно поддерживаемых киевскими властями и их западными кураторами. Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп», – сказал он.
На фоне этого, продолжил Галузин, белорусские силовые ведомства и спецслужбы при поддержке Региональной группировки войск России и Белоруссии (РГВ) должны учитывать такие риски и при необходимости «дать отпор как "точечным" провокациям, так и полномасштабному вторжению противника» на территорию республики.
«При этом само по себе размещение Региональной группировки войск на территории Белоруссии является мощным сдерживающим фактором для украинских подразделений, вынужденных сохранять значительные резервы на этом направлении вместо того, чтобы перебросить их на Юго-Восток.Таким образом, даже не участвуя напрямую в боестолкновениях, дислоцированные в республике дополнительные воинские контингенты оказывают серьезное влияние на ход СВО, способствуют достижению ее задач и целей», – добавил дипломат.
7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские силовики задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Тогда же он говорил, что задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Шесть-восемь месяцев назад, утверждал Лукашенко, СБУ и ЦРУ начали операцию «против республики Беларусь», а хорошо подготовленный террорист был направлен в республику.
Позже стало известно, что задержанный в Белоруссии диверсант Николай Швец признал работу на СБУ. КГБ Белоруссии, в свою очередь, заявил, что установлена причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ. В подготовке теракта были задействованы в том числе «беглые белорусы», выступающие за свержение власти.
По мнению Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о подготовке диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском, поскольку подобные операции не проводятся без согласования с руководством страны.