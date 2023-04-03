Россия передала Украине пятерых раненных военных

Москалькова напомнила, что в конце марта украинская сторона передала России пятерых тяжелораненных российских военнослужащих. Сейчас они проходят лечение, добавила она. В Киеве, говоря о передаче российских военных, тогда уточнили, что речь идет не об обмене, а о репатриации, «как это предусматривает международное гуманитарное право».