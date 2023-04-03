Россия передала Украине пятерых раненных военных
Россия передала Украине пятерых военнослужащих ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
«Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненных военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», – написала она.
Москалькова напомнила, что в конце марта украинская сторона передала России пятерых тяжелораненных российских военнослужащих. Сейчас они проходят лечение, добавила она. В Киеве, говоря о передаче российских военных, тогда уточнили, что речь идет не об обмене, а о репатриации, «как это предусматривает международное гуманитарное право».
Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда Москалькова заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее омбудсмен опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев.
31 марта Москалькова сообщила, что Украина не отвечает России по поводу включения военнослужащих ВСУ в списки для обмена пленными и тем самым срывает очередной обмен.