Газета
Политика

Россия передала Украине пятерых раненных военных

Ведомости

Россия передала Украине пятерых военнослужащих ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненных военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», – написала она.

Москалькова напомнила, что в конце марта украинская сторона передала России пятерых тяжелораненных российских военнослужащих. Сейчас они проходят лечение, добавила она. В Киеве, говоря о передаче российских военных, тогда уточнили, что речь идет не об обмене, а о репатриации, «как это предусматривает международное гуманитарное право».

​​Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда Москалькова заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее омбудсмен опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев.

31 марта Москалькова сообщила, что Украина не отвечает России по поводу включения военнослужащих ВСУ в списки для обмена пленными и тем самым срывает очередной обмен.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных