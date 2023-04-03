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Клишас счел «пустой» идею наказывать за призывы исполнять решения МУС

Ведомости

Реагировать на решения Международного уголовного суда – это «пустая и бессмысленная затея», написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«А вот когда российские организации, банки например, на основании западных санкций отказывались работать с подсанкционными организациями и лицами, когда этих лиц просили закрыть счета, когда из за санкций многие отказывались работать в Крыму, – вот за это должна быть уголовная ответственность, за действия по исполнению западных санкций на территории нашей страны. Хотя с "призывами" бороться, конечно, безопаснее», – написал Клишас.

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты нижней палаты готовят поправки в законодательство, которые запретят на территории России деятельность МУС и международных органов.

Как отмечает пресс-служба Госдумы, поправки также предполагают введение запрета на публичные призывы к исполнению антироссийских решений международных органов и к сотрудничеству с ними. При этом президент РФ будет наделен «полномочиями по защите граждан России» в случаях, если международные органы принимают решения, противоречащие российскому законодательству. За такие преступления должна быть предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул Володин.

Уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных