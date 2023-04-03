Клишас счел «пустой» идею наказывать за призывы исполнять решения МУС

«А вот когда российские организации, банки например, на основании западных санкций отказывались работать с подсанкционными организациями и лицами, когда этих лиц просили закрыть счета, когда из за санкций многие отказывались работать в Крыму, – вот за это должна быть уголовная ответственность, за действия по исполнению западных санкций на территории нашей страны. Хотя с "призывами" бороться, конечно, безопаснее», – написал Клишас.