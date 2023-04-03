Володин: комитеты Госдумы готовят поправки о запрете деятельности МУС в России

Уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».