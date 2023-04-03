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Володин: комитеты Госдумы готовят поправки о запрете деятельности МУС в России

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Профильные комитеты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые запретят на территории России деятельность Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, которая направлена против РФ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин по итогам совещания.

Как отмечает пресс-служба Госдумы, поправки также предполагают введение запрета на публичные призывы к исполнению антироссийских решений международных органов и к сотрудничеству с ними. При этом президент РФ будет наделен «полномочиями по защите граждан России» в случаях, если международные органы принимают решения, противоречащие российскому законодательству. За такие преступления должна быть предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул Володин.

«С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы», – добавил он.

Поправки готовятся в ФЗ «О безопасности». В совещании приняли участие зампредседателя Государственной думы Ирина Яровая, а также председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

Уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».

20 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Володин также говорил, что этих судей необходимо привлечь к ответственности.

25 марта Володин призвал законодательно запретить работу МУС в России и ввести ответственность за его поддержку. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ответ заявил, что законодательная реакция российских органов власти на деятельность МУС будет излишней, поскольку он является «фиктивным институтом», а его решения ничтожны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных