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Клишас счел предложение Володина о запрете МУС «излишней реакцией»

Ведомости

Законодательная реакция российских органов власти на деятельность Международного уголовного суда (МУС) будет излишней, поскольку он является «фиктивным институтом», а его решения ничтожны, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор прокомментировал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина, который сегодня призвал законодательно запретить в России любую деятельность МУС и ввести ответственность за его поддержку.

«МУС – фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создает. Законодательная реакция органов власти России на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней», – сказал Клишас.

Ранее по теме: Володин призвал запретить работу МУС в РФ и ввести ответственность за его поддержку

Уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».

20 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Володин также говорил, что этих судей необходимо привлечь к ответственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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