Клишас счел предложение Володина о запрете МУС «излишней реакцией»
Законодательная реакция российских органов власти на деятельность Международного уголовного суда (МУС) будет излишней, поскольку он является «фиктивным институтом», а его решения ничтожны, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Сенатор прокомментировал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина, который сегодня призвал законодательно запретить в России любую деятельность МУС и ввести ответственность за его поддержку.
«МУС – фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создает. Законодательная реакция органов власти России на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней», – сказал Клишас.
Уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».
20 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Володин также говорил, что этих судей необходимо привлечь к ответственности.