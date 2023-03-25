Володин призвал запретить работу МУС в РФ и ввести ответственность за его поддержку
В России необходимо законодательно запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС) и предусмотреть ответственность за его поддержку, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале напомнил, что в РФ не исполняются решения МУС, Европейского суда по правам человека и «других марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов». По его мнению, было бы правильно продолжить эту работу.
«Первое. Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», – написал он.
Спикер Госдумы выступил также за организацию работы по заключению двусторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия суду. Володин считает, что «у Верховного главнокомандующего РФ должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России».
Спикер Госдумы напомнил о так называемом «законе о вторжении в Гаагу», который США приняли в 2002 г. Согласно документу, отмечает Володин, ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру МУС, а закон позволяет «начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники и политики».
Уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. 20 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».
20 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Следствие установило, что решение судьи МУС об аресте президента России Владимира Путина является заведомо незаконным, поскольку у прокуроров и суда нет оснований для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.