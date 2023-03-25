Володин призвал запретить работу МУС в РФ и ввести ответственность за его поддержку

Спикер Госдумы напомнил о так называемом «законе о вторжении в Гаагу», который США приняли в 2002 г. Согласно документу, отмечает Володин, ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру МУС, а закон позволяет «начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники и политики».