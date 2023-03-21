Володин призвал привлечь к ответственности судей МУС за решение об ордере на арест Путина
Судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ранее ордер на арест президента России Владимира Путина, необходимо привлечь к ответственности, поскольку им за принятие такого решения заплатит Евросоюз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сейчас стало известно, что Евросоюз заплатил суду европейскому, который принимал решение. Это коррупция, это прямой подкуп судей. В этом вопросе надо разбираться. Надо тех, кто такие решения принимает, перемещать из Брюсселя в Лефортово», – сказал он на заседании.
Володин также отметил, что президент является главой государства, поэтому все нападки на него – это нападки на страну. Спикер ГД также предложил представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю приехать и дать показания Следственному комитету РФ.
«Совершенно очевидно: их судебное решение вообще не распространяется на Российскую Федерацию», – добавил Володин.
20 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Следствие установило, что решение судьи МУС об аресте президента России Владимира Путина является заведомо незаконным, поскольку у прокуроров и суда нет оснований для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. 20 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».
17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. 20 марта он сообщил, что в Кремле спокойно относятся к решению МУС и не принимают это «близко к сердцу».