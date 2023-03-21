Володин призвал привлечь к ответственности судей МУС за решение об ордере на арест Путина

«Сейчас стало известно, что Евросоюз заплатил суду европейскому, который принимал решение. Это коррупция, это прямой подкуп судей. В этом вопросе надо разбираться. Надо тех, кто такие решения принимает, перемещать из Брюсселя в Лефортово», – сказал он на заседании.