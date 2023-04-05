Politico: ЕС обсудит новый пакет санкций против России после католической Пасхи
Новый раунд переговоров между Еврокомиссией (ЕК) и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России планируется провести после католической Пасхи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех неназванных дипломатов ЕС.
В этом году католическая Пасха будет 9 апреля. В конце марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые ограничения против России. «11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», — уточнила она (цитата по ТАСС). Она не уточнила возможные сроки его принятия.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
В частности, ЕС принял уже 10 пакетов санкций, последний из них — 24 февраля. Под ограничения попали ряд российских граждан, ведомств и компании. В частности, санкции коснулись трех банков — Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка».
Ранее глава ЕК говорила, что цель ЕС — «погрузить экономику России в рецессию на десятилетия». В то же время антироссийские санкции неоднократно критиковали власти Венгрии. Глава МИД страны Петер Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе, а премьер-министр Виктор Орбан заявлял о неэффективности ограничений.
Российские власти отмечали, что ожидания Запада от экономических санкций не оправдались. В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны развернули против России «экономический фронт», пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию», однако отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали на Западе.