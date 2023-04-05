Politico: ЕС обсудит новый пакет санкций против России после католической Пасхи

В этом году католическая Пасха будет 9 апреля. В конце марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые ограничения против России. «11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», — уточнила она (цитата по ТАСС). Она не уточнила возможные сроки его принятия.