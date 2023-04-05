Эстония закрыла доступ к российским телеканалам в интернете
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) ограничил доступ к 53 транслирующим российские телеканалы сайтам. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
«TTJA проинформировал интернет-провайдеров о 53 доменах, через которые можно смотреть запрещенные в Европейском Союзе телеканалы», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что департамент продолжает мониторинг телеканалов и сайтов, распространение которых в стране «необходимо прекратить из-за международных санкций».
Генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг рассказала, что упоминание российских каналов в качестве важного источника информации снизилось до 11% – с 33% за год. Доверие же к ним упало на 22 п. п. – до 18%. Тальвинг подчеркнула, что в Эстонии уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и ограничен доступ к 80 доменам.
О планах закрыть доступ к российским каналам в Эстонии заявляли в начале марта. Тогда представитель TTJA Хелен Рохтлу сообщила, что страна не может ограничить доступ ко всем российским телеканалам, так как 40% эстонцев продолжают смотреть их через интернет.
9 марта пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) также сообщила, что интернет-провайдеры должны будут в течение пяти рабочих дней ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала». Это происходит на фоне санкций, которые были введены в отношении каналов Евросоюзом.