Эстония закрыла доступ к российским телеканалам в интернете

Генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг рассказала, что упоминание российских каналов в качестве важного источника информации снизилось до 11% – с 33% за год. Доверие же к ним упало на 22 п. п. – до 18%. Тальвинг подчеркнула, что в Эстонии уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и ограничен доступ к 80 доменам.