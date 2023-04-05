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Эстония закрыла доступ к российским телеканалам в интернете

Ведомости

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) ограничил доступ к 53 транслирующим российские телеканалы сайтам. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

«TTJA проинформировал интернет-провайдеров о 53 доменах, через которые можно смотреть запрещенные в Европейском Союзе телеканалы», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что департамент продолжает мониторинг телеканалов и сайтов, распространение которых в стране «необходимо прекратить из-за международных санкций».

Генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг рассказала, что упоминание российских каналов в качестве важного источника информации снизилось до 11% – с 33% за год. Доверие же к ним упало на 22 п. п. – до 18%. Тальвинг подчеркнула, что в Эстонии уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и ограничен доступ к 80 доменам.

О планах закрыть доступ к российским каналам в Эстонии заявляли в начале марта. Тогда представитель TTJA Хелен Рохтлу сообщила, что страна не может ограничить доступ ко всем российским телеканалам, так как 40% эстонцев продолжают смотреть их через интернет.

9 марта пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) также сообщила, что интернет-провайдеры должны будут в течение пяти рабочих дней ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала». Это происходит на фоне санкций, которые были введены в отношении каналов Евросоюзом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных