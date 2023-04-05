Рябков: шансы на восстановление ДСНВ небольшие
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) обречен. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.
«С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен», – сказал Рябков. Также заместитель подчеркнул, что договор «не умер, но он на интенсивной терапии».
Он добавил, что это «суровая реальность, которую нужно воспринимать как она есть». Также замминистра отметил, что появление новых соглашений в сфере разоружения «зависит опять-таки от США».
22 марта в рамках Валдайского клуба Рябков также заявил о невозможности договориться с США по восстановлению ДСНВ. По его словам, американским властям стоило договариваться по СНВ-III раньше, а в нынешней ситуации «не может быть и речи ни о каких секретных, открытых, прямых, закрытых – любых договоренностях».
1 марта замминистра рассказал про обсуждения между РФ и США тематики договора по «закрытым каналам». При этом, как тогда отметил Рябков, «по большому счету, все сказано и по открытым каналам».
21 февраля, в ходе послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ. После, 28 февраля, президент подписал соответствующий закон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия не покидает договор о сокращении вооружений, а речь идет лишь о приостановке. По его словам, цель России – убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соглашения.
В феврале в МИД РФ, перед приостановкой СНВ-III, заявили, что действия США в отношении России могут привести к прямому военному столкновению двух держав. «США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну», – заявили тогда в ведомстве.
31 января госдепартамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора «блокирование» Россией американских инспекций. После этого Песков сообщил, что Россия считает важным продление СНВ-III. По его словам, договор оставался «фактически единственным», который оставался «не то чтобы жизнеспособным, но, хотя бы гипотетически рассуждая, жизнеспособным».