Рябков: шансы на восстановление ДСНВ небольшие

«С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен», – сказал Рябков. Также заместитель подчеркнул, что договор «не умер, но он на интенсивной терапии».