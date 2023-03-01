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Рябков заявил об обсуждении тематики ДСНВ с США по закрытым каналам

Ведомости

Россия и Соединенные Штаты ведут обсуждение тематики Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) по закрытым каналам, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков «Интерфаксу».

«Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведется. Я могу подтвердить, что это действительно так», – рассказал Рябков.

Дипломат отметил, что «по большому счету все сказано и по открытым каналам».

«Пока Соединенные Штаты не изменят свое поведение, пока мы не увидим признаков здравого смысла в том, что они осуществляют применительно к Украине, на Украине, не видим шансов для того, чтобы решение о приостановке ДСНВ было пересмотрено или заново изучено», – добавил замглавы российского МИДа.

Рябков также сообщил «РИА Новости», что 28 февраля Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в ДСНВ.

«Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения – ограничения по количествам соответствующих систем – будут нами соблюдаться», – рассказал дипломат агентству.

Накануне – 28 февраля – президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия не покидает ДСНВ, это приостановка. По его словам, цель России – убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соголашения.

Ранее по теме: Песков: Россия хочет убедиться в соблюдении ядерного паритета

СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

Ранее по теме: Путин объявил о приостановке участия России в договоре по ядерным ракетам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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