Газета
Политика

Трамп назвал день своего ареста «лучшим днем в истории»

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп назвал день своего формального ареста в офисе окружного суда Манхэттена «лучшим днем в истории» и «невероятным опытом». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает издание Independent. 

«Когда мне предъявили обвинение и арестовали без какой бы то ни было причины, не было никакого преступления, это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для кого-то, кому только что предъявили необоснованное обвинение», – написал он. 

По словам Трампа, его рейтинги никогда не были настолько высокими. Вместе с тем его предвыборный фонд собрал $10 млн, добавил бывший президент и кандидат на пост главы государства в выборах 2024 г. 

Трамп был арестован 4 апреля после того, как он прибыл к офису окружного суда Манхэттена. После этого ему предъявили обвинение по делу о направлении скрытых платежей «за молчание» во время его предвыборной кампании 2016 г. Трамп стал первым президентом США, которому предъявили обвинения в уголовных преступлениях. После этого формальный арест с Трампа был снят. 

Всего в обвинительном заключении содержалось 34 пункта. По каждому экс-президенту может грозить четыре года лишения свободы. Трамп свою вину не признает.

Ранее по теме: Трамп заявил об отсутствии у прокуратуры доказательств против него

Уточнялось, что речь шла о платежах для порноактрисы Сторми Дэниелс в размере $130 000. По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г. В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации.  Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.

После возвращения в свое поместье Мар-а-Лаго в штат Флорида Трамп выступил с заявлением. Экс-президент США назвал происходящее вмешательством в выборы. По его словам, идет преследование, а не судебный процесс. Трамп также обвинил в предвзятости окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, занимающегося его делом, и отметил, что и сам Брэгг понимает, что «тут нет дела».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных