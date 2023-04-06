Трамп назвал день своего ареста «лучшим днем в истории»
Бывший президент США Дональд Трамп назвал день своего формального ареста в офисе окружного суда Манхэттена «лучшим днем в истории» и «невероятным опытом». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает издание Independent.
«Когда мне предъявили обвинение и арестовали без какой бы то ни было причины, не было никакого преступления, это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для кого-то, кому только что предъявили необоснованное обвинение», – написал он.
По словам Трампа, его рейтинги никогда не были настолько высокими. Вместе с тем его предвыборный фонд собрал $10 млн, добавил бывший президент и кандидат на пост главы государства в выборах 2024 г.
Трамп был арестован 4 апреля после того, как он прибыл к офису окружного суда Манхэттена. После этого ему предъявили обвинение по делу о направлении скрытых платежей «за молчание» во время его предвыборной кампании 2016 г. Трамп стал первым президентом США, которому предъявили обвинения в уголовных преступлениях. После этого формальный арест с Трампа был снят.
Всего в обвинительном заключении содержалось 34 пункта. По каждому экс-президенту может грозить четыре года лишения свободы. Трамп свою вину не признает.
Уточнялось, что речь шла о платежах для порноактрисы Сторми Дэниелс в размере $130 000. По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г. В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.
После возвращения в свое поместье Мар-а-Лаго в штат Флорида Трамп выступил с заявлением. Экс-президент США назвал происходящее вмешательством в выборы. По его словам, идет преследование, а не судебный процесс. Трамп также обвинил в предвзятости окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, занимающегося его делом, и отметил, что и сам Брэгг понимает, что «тут нет дела».