Трампу предъявили обвинение в фальсификации деловой отчетности

Трампу предъявили обвинение в фальсификации деловой отчетностиЭкс-президенту может грозить четыре года тюрьмы по каждому из 34 пунктов дела
Верховный суд Нью-Йорка 4 апреля предъявил официальное обвинение в фальсификации деловой отчетности первой степени экс-президенту Дональду Трампу, баллотирующемуся в качестве кандидата в президенты 2024 г. Дело касается подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег «за молчание» бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 г.
Около 22:40 мск прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Трампа из 34 пунктов. По каждому экс-президенту может грозить четыре года лишения свободы. Подлог там обозначен как совершенный с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Все обвинения против Трампа относятся к тяжким преступлениям класса E – это низшая категория тяжких преступлений в штате Нью-Йорк.
Как следует из обвинения, в одном случае компания Трампа American Media Inc. заплатила $30 тыс. экс-швейцару в Trump Tower, который утверждал, что у него есть история о внебрачном ребенке миллиардера. В другом – эта же компания заплатила $150 тыс. Дэниелс, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с Трампом. Деньги были выплачены за 12 дней до выборов 2016 г. не наличными, а через подставную компанию, документы об истинном предназначении платежа были фальсифицированы. Сумма была разбита на 11 чеков и передана Trump Organization через советника Трампа Майкла Коэна. Затем экс-президент (тогда кандидат в президенты) вернул деньги Коэну, замаскировав перевод под оплату юридических услуг.
Трамп в суде заявил о том, что невиновен по всем пунктам обвинения. Адвокат экс-президента Тодд Бланш после заседания заявил, что его клиент «разочарован» и «расстроен», а также считает процесс «политическим преследованием», передает CNN. Он назвал обвинительное заключение составленным по «шаблону» и заявил, что в нем «не упоминается какое-либо федеральное преступление или преступление штата». Бланш заверил, что его клиент будет «бороться».
Трампа около 20.31 мск 4 апреля взяли под арест перед предъявлением обвинения. Это произошло впервые с экс-главой государства с 1872 г., когда в мелком правонарушении обвинили экс-президента Улисса Гранта. Прежде чем войти в зал суда, Трамп не сделал заявления, чего от него ожидали некоторые советники, сообщал CNN. Наручники на бывшего президента надевать не стали, но взяли отпечатки пальцев. Согласно стандартной процедуре, Трамп должен был быть арестован до предъявления обвинения.
После предъявления обвинений он был отпущен до следующего заседания. Оно пройдет через девять месяцев – 4 декабря, передает CNN.
С прессой экс-президент не стал общаться. Его кортеж, как пишет NYT, направился прямо в аэропорт. Правда еще утром Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что дочь судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуана Мерчана работала на действующего вице-президента Камалы Харрис: семью Мерчана бывший хозяин Белого дома назвал «ненавистниками Трампа»
Сам Мерчан написал в своем приказе в понедельник вечером, что просьба СМИ о трансляции обвинения понятна, но не удовлетворил ее по просьбе адвокатов экс-президента. Журналистам было лишь разрешено делать фото в зале суда. Стеклянные двери, обычно прозрачные, оказались 4 апреля затемнены из соображений безопасности.
Перед судом в ожидании предъявления обвинений собрались как сторонники, так и противники экс-президента. Белый дом заявил, что готов к возможным беспорядкам. Действующий президент США, конкурент Трампа на выборах 2020 г. Джо Байден, по словам пресс-секретаря администрации главы государства Карин Жан-Пьер, читал новости об обвинении, но это «не то, что сегодня является для него предметом внимания».
«Послушайте, президент, как и каждый день, сосредоточится на американском народе. Он собирается сосредоточиться на таких вещах, как обеспечение того, чтобы мы продолжали снижать цены для американцев», – сказала Жан-Пьер. Байден днем 4 апреля участвовал во встрече Совета по науке и технологиям.
Выступление Трампа по поводу обвинений анонсировано общественным телевидением C-SPAN, транслирующим материалы федерального правительства США, на 20:15 по восточному времени США (около 2:15 мск 5 апреля). Экс-президент выступит в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, куда он отправился после официального предъявления обвинений.
То, что в обвинительном заключении в итоге сговора (conspiracy) нет, существенно упрощает положение Трампа и делает тяжесть преступления меньшей, говорит практикующий в США юрист Игорь Слабых. С другой стороны, в соответствии с вменяемой статьей преступлением является не просто фальсификация бизнес записей, а действие, совершенное с целью лишить обманом чего-либо, включая цель совершить или скрыть другое преступление.
Прокурор настаивает, чтобы процесс начался в начале 2024 г., так что Трамп может быть осужден присяжными до выборов, отмечает Слабых. Что касается возможного тюремного срока – скорее всего, судья будет назначать наказание не в сумме, «последовательно», а «параллельно», говорит эксперт: так что скорее всего экс-президенту будет грозить только четыре года – все 34 срока будут отбываться «параллельно». Судья, занятый делом Трампа сейчас, уже судил финансового директора Trump Organization, и тот получил пять месяцев, напоминает Слабых. Поэтому, уверен юрист, Трампу вряд ли будет фактически грозить огромный (в сумме на 136 лет) срок.
Есть два варианта дальнейшего развития событий и их политических последствий: в первом обвинение провалится и процесс-развалится, что даст Трампу беспрецедентный козырь для участия в выборах, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Этот козырь – несправедливое преследование по «политическим мотивам», что будет фактическим обвинением демократов и Байдена, несмотря на их демонстративную отрешенность от процесса. Но если удастся убедительно доказать виновность Трампа и создать угрозу его попадания в тюрьму, это может привести к доселе невиданному внутриполитическому кризису, считает американист.