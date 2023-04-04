Трампу предъявили обвинение в фальсификации деловой отчетности

Как следует из обвинения, в одном случае компания Трампа American Media Inc. заплатила $30 тыс. экс-швейцару в Trump Tower, который утверждал, что у него есть история о внебрачном ребенке миллиардера. В другом – эта же компания заплатила $150 тыс. Дэниелс, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с Трампом. Деньги были выплачены за 12 дней до выборов 2016 г. не наличными, а через подставную компанию, документы об истинном предназначении платежа были фальсифицированы. Сумма была разбита на 11 чеков и передана Trump Organization через советника Трампа Майкла Коэна. Затем экс-президент (тогда кандидат в президенты) вернул деньги Коэну, замаскировав перевод под оплату юридических услуг.