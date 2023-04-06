Правительство Финляндии ушло в отставку

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире, но отметил, что случай с Финляндией отличается от ситуации с Украиной «коренным образом». По его словам, споров между Москвой и Хельсинки никогда не было и Финляндия не становилась «анти-Россией».