Газета
Политика

Правительство Финляндии ушло в отставку

Ведомости

Правительство Санны Марин в Финляндии ушло в отставку, сообщило финское издание Yle. Прошение Марин принял президент страны Саули Ниинистё.

Финский кабинет министров уходит в отставку из-за проигрыша возглавляемой Марин Социал-демократической партии на выборах в парламент (эдускунта), которые прошли 2 апреля. Тогда победу одержала партия «Национальная коалиция» с 20,8% голосов, второе место – партия «Истинные финны» с 20,1%, а партия премьер-министра набрала только 19,9% голосов и получила 43 места в парламенте.

5 апреля Марин заявила, что намерена покинуть пост руководителя партии социал-демократов к осени 2023 г., когда будет выбрано новое партийное руководство.

Как Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в 34 года

Коалицию пяти партий в финском правительстве теперь представляют женщины

Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 г., – в возрасте 34 лет. Возглавляемое ею правительство стало 76-м за всю историю страны. Тогда общее число министров в кабмине составляло 19 человек.

В июле 2022 г. премьер попала в скандал из-за фотографий и видеозаписи с вечеринки в ее официальной резиденции, – на них было видно, как Марин веселилась в компании финских знаменитостей. Позже, по требованию общественности, она сдала тест на наркотики, который оказался отрицательным.

4 апреля Финляндия подписала документ о вхождении в состав НАТО. Тогда в церемонии приняли участие министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, который подписал документ о вступлении, президент Ниинисте и министр обороны страны Антти Кайкконен.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире, но отметил, что случай с Финляндией отличается от ситуации с Украиной «коренным образом». По его словам, споров между Москвой и Хельсинки никогда не было и Финляндия не становилась «анти-Россией».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных