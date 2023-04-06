Правительство Финляндии ушло в отставку
Правительство Санны Марин в Финляндии ушло в отставку, сообщило финское издание Yle. Прошение Марин принял президент страны Саули Ниинистё.
Финский кабинет министров уходит в отставку из-за проигрыша возглавляемой Марин Социал-демократической партии на выборах в парламент (эдускунта), которые прошли 2 апреля. Тогда победу одержала партия «Национальная коалиция» с 20,8% голосов, второе место – партия «Истинные финны» с 20,1%, а партия премьер-министра набрала только 19,9% голосов и получила 43 места в парламенте.
5 апреля Марин заявила, что намерена покинуть пост руководителя партии социал-демократов к осени 2023 г., когда будет выбрано новое партийное руководство.
Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 г., – в возрасте 34 лет. Возглавляемое ею правительство стало 76-м за всю историю страны. Тогда общее число министров в кабмине составляло 19 человек.
В июле 2022 г. премьер попала в скандал из-за фотографий и видеозаписи с вечеринки в ее официальной резиденции, – на них было видно, как Марин веселилась в компании финских знаменитостей. Позже, по требованию общественности, она сдала тест на наркотики, который оказался отрицательным.
4 апреля Финляндия подписала документ о вхождении в состав НАТО. Тогда в церемонии приняли участие министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, который подписал документ о вступлении, президент Ниинисте и министр обороны страны Антти Кайкконен.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире, но отметил, что случай с Финляндией отличается от ситуации с Украиной «коренным образом». По его словам, споров между Москвой и Хельсинки никогда не было и Финляндия не становилась «анти-Россией».