Как Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в 34 года
Финляндия отобрала у Украины звание страны с самым молодым премьер-министром. Ее правительство возглавила 34-летняя Санна Марин, а возглавляющему украинский кабинет Алексею Гончаруку «всего» 35 лет. Впрочем, с исторической точки зрения рекордсмен среди премьеров – Мишель Микомберо из Бурунди, который стал им в 25 лет, подавив в 1966 г. попытку военного переворота.
Марин воспитывалась в однополой семье. Она родилась 16 ноября 1985 г., а через несколько лет мать разошлась с мужем-алкоголиком. Марин ничего не знает ни об отце и его родственниках, ни о своей родословной по матери, которая была воспитанницей детского дома.
Расставшись с мужем, ее мать стала жить с другой женщиной. Марин говорит, что в детстве из-за своей необычной семьи чувствовала себя невидимкой: «Умалчивать [о моей семье] было самым тяжелым. Невидимость вызывала чувство, что ты не соответствуешь общим требованиям. Нас не считали настоящей семьей или ровней остальным. Но надо мной не сильно издевались. Даже маленькой я была очень прямой и стойкой. Я ничего не спускала». Это повлияло на ее мировоззрение, считает Марин: «Для меня все люди равны. Это не просто одно из мнений, это краеугольный камень».
Танцы, кофе и бильярд
Марин родилась в Хельсинки, потом росла во втором по численности населения городе Эспоо, школьные годы провела в маленькой (немногим более 17 000 человек) Пирккале и, наконец, очутилась в Тампере (третий по населению город в Финляндии), где и жила до сих пор с мужем и маленькой дочерью.
Марин любит повторять, что она из бедной семьи и, если бы не сильная социальная поддержка со стороны государства, не смогла бы ни преуспеть в жизни, ни даже получить образование: «Очень ценно, что у нас государство всеобщего благоденствия, общество, в котором каждый независимо от своего происхождения может стать кем угодно. Это нужно развивать и укреплять».