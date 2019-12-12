Как Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в 34 года

Расставшись с мужем, ее мать стала жить с другой женщиной. Марин говорит, что в детстве из-за своей необычной семьи чувствовала себя невидимкой: «Умалчивать [о моей семье] было самым тяжелым. Невидимость вызывала чувство, что ты не соответствуешь общим требованиям. Нас не считали настоящей семьей или ровней остальным. Но надо мной не сильно издевались. Даже маленькой я была очень прямой и стойкой. Я ничего не спускала». Это повлияло на ее мировоззрение, считает Марин: «Для меня все люди равны. Это не просто одно из мнений, это краеугольный камень».