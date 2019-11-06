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Финская таможня три года неверно конвертировала рубль

Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США. Об этом сообщает финское издание Yle. По его данным, всего зафиксировано 960 000 подобных случаев.

В результате финская таможня должна выплатить компенсации на сумму около 11,5 млн евро. Ошибки конвертации связаны с тем, что таможня использовала для оформления курсы валют Финского банка вместо ЕЦБ.

Таможня планирует начать возмещать ущерб как можно скорее. Суммы меньше 10 евро не будут возвращаться без дополнительного запроса. Для возврата средств нужно заполнить специальную форму на сайте таможни.