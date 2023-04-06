Лукашенко: ФСБ и КГБ ликвидировали террористическую сеть в Белоруссии
Спецслужбы России и Белоруссии ликвидировали террористическую сеть, действовашую на территории республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле.
«Мы закончили с (директором ФСБ) Александром Васильевичем Бортниковым сегодня операцию. В ближайшее время проинформируем общество. Вы знаете, мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну. Накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают здесь, в России, по другим направлениям», – приводит его слова «БелТА».
По словам Лукашенко, из Украины «потоком пошло» оружие, а злоумышленники создают схроны оружия и взрывчатки как в РФ, так и Белоруссии. Взрывчатка с такого схрона могла быть использована и при организации теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, допустил Лукашенко.
7 марта Лукашенко сообщил, что белорусские силовики задержали террориста и его пособников, пытавшихся уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.
Тогда же белорусский президент говорил, что задержанный является гражданином России и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Шесть-восемь месяцев назад, утверждал Лукашенко, СБУ и ЦРУ начали операцию «против Республики Беларусь», а хорошо подготовленный террорист был направлен в республику.
Позже стало известно, что задержанный в Белоруссии диверсант Николай Швец признал работу на СБУ. КГБ Белоруссии, в свою очередь, заявил, что установлена причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ.