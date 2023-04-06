Лукашенко: ФСБ и КГБ ликвидировали террористическую сеть в Белоруссии

«Мы закончили с (директором ФСБ) Александром Васильевичем Бортниковым сегодня операцию. В ближайшее время проинформируем общество. Вы знаете, мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну. Накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают здесь, в России, по другим направлениям», – приводит его слова «БелТА».