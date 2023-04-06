Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин может поговорить с Зеленским, когда позволят условия

В конце февраля Зеленский на фоне публикации КНР плана по урегулированию конфликта на Украине заявил, что хотел бы провести встречу с Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, он намерен обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. В МИД КНР на это ответили, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, «включая Украину».