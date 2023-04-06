Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин может поговорить с Зеленским, когда позволят условия
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским тогда, «когда условия и время будут подходящими», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине. Ее слова приводит ТАСС.
«Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», – сказала глава ЕК, подчеркнув, что «это уже позитивное развитие».
В конце февраля Зеленский на фоне публикации КНР плана по урегулированию конфликта на Украине заявил, что хотел бы провести встречу с Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, он намерен обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. В МИД КНР на это ответили, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, «включая Украину».
13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву. Китайский лидер покинул Россию 22 марта, но Киев так и не получил подтверждения о звонке от китайской стороны.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее отмечала, что главам двух стран «есть что сказать друг другу». В МИД Украины сообщали, что не располагают информацией о подготовке к возможной беседе.