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Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин может поговорить с Зеленским, когда позволят условия

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским тогда, «когда условия и время будут подходящими», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине. Ее слова приводит ТАСС.

«Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими», – сказала глава ЕК, подчеркнув, что «это уже позитивное развитие».

В конце марта Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил, что готов провести встречу с Си Цзиньпином. До этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин пока не может предоставить какой-либо информации о возможном разговоре председателя КНР и украинского президента.

В конце февраля Зеленский на фоне публикации КНР плана по урегулированию конфликта на Украине заявил, что хотел бы провести встречу с Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, он намерен обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. В МИД КНР на это ответили, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, «включая Украину».

13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву. Китайский лидер покинул Россию 22 марта, но Киев так и не получил подтверждения о звонке от китайской стороны.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее отмечала, что главам двух стран «есть что сказать друг другу». В МИД Украины сообщали, что не располагают информацией о подготовке к возможной беседе.

Ранее по теме: МИД КНР: Пекину нечего сообщить о возможной беседе Си Цзиньпина и Зеленского

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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