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Матвиенко назвала циничными слова Макрона о размещении ядерного оружия

Ведомости

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия в странах, которые им не обладают, являются «очередным цинизмом». Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше», — сказала она (цитата по ТАСС). 

По словам Матвиенко, заявление Макрона является проявлением двойных стандартов. Она подчеркнула, что решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия «не противоречит в данном случае никаким международным обязательствам России». «Не Макрону указывать нам, как дружить с Белоруссией, как сотрудничать и как защищать свою безопасность», — подчеркнула спикер Совфеда также.

Ранее сегодня президент Франции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Париж выступает против размещения ядерного оружия в странах, которые им не обладают. Макрон также исключил возможность использования ядерного оружия в конфликте на Украине.

Комментируя слова французского лидера, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «свести [все ядерное оружие] в одну кучу и уничтожить».

25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Глава государства отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет — размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним. 

В Кремле связали размещение ядерного оружия с расширением НАТО в сторону российских границ. 4 апреля в альянс вступила Финляндия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных