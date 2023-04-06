Матвиенко назвала циничными слова Макрона о размещении ядерного оружия
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия в странах, которые им не обладают, являются «очередным цинизмом». Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
«Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше», — сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Матвиенко, заявление Макрона является проявлением двойных стандартов. Она подчеркнула, что решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия «не противоречит в данном случае никаким международным обязательствам России». «Не Макрону указывать нам, как дружить с Белоруссией, как сотрудничать и как защищать свою безопасность», — подчеркнула спикер Совфеда также.
Ранее сегодня президент Франции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Париж выступает против размещения ядерного оружия в странах, которые им не обладают. Макрон также исключил возможность использования ядерного оружия в конфликте на Украине.
Комментируя слова французского лидера, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «свести [все ядерное оружие] в одну кучу и уничтожить».
25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Глава государства отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет — размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.
В Кремле связали размещение ядерного оружия с расширением НАТО в сторону российских границ. 4 апреля в альянс вступила Финляндия.