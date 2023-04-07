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Политика

Китай ввел санкции против американских компаний из-за позиции по Тайваню

Ведомости

В Китае ввели санкции в отношении американских Гудзоновского института (Hudson Institute), Библиотеки Рейгана (Reagan Library) и их директоров из-за нарушения принципа «одного Китая». Об этом сказано в заявлении МИД КНР.

«Институт Гудзона и Библиотека Рейгана в США предоставили [тайваньскому лидеру] Цай Инвэнь платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности «независимости Тайваня» в США, которая серьезно нарушила принцип одного Китая и положения трех соглашений», – сказано в заявлении.

Уточняется, что Инвэнь находилась в США с 29 по 31 марта, а также с 4 по 6 апреля. Как подчеркнули в МИД КНР, подобные действия нанесли серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

В результате МИД КНР запретил любое сотрудничество между китайскими университетами и Гудзоновским институтом и Библиотекой Рейгана, в том числе под запрет попали студенческие обмены. Помимо этого, четырем руководителям организаций запрещается выдача виз и въезд на территорию КНР, с ними будет запрещено заключать сделки и сотрудничать, их имущество на территории Китая будет заморожено.

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В начале августа 2022 г. спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров. 15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД КНР также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».

27 октября президент России Владимир Путин обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине и обострении ситуации вокруг Тайваня. «Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной республики. Мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется», — сказал Путин. По его словам, визиты высокопоставленных лиц США на Тайвань воспринимаются Россией как провокация. В МИД КНР сообщили, что высоко ценят позицию Путина по этому вопросу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных