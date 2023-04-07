Володин запустил опрос о запрете финансирования «поливающих грязью» Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить гражданам, которые «поливают грязью» Россию, получать деньги из российских источников. Голосование по этому вопросу он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т. д. из российских источников?» — поинтересовался у своих подписчиков Володин.
Опрос содержит три варианта ответа: «Да», «Нет» и «Все равно». По состоянию на 9:14 мск в голосовании приняли участие 86 720 человек. Инициативу поддержали 95% проголосовавших, против запрета выступили 3%. Оставшиеся 2% заявили о нейтральном отношении по этому вопросу.
В конце марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил запретить россиянам, признанным иноагентами, получать доходы от российских источников. «Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, имеют не только определенный статус, — там масса ограничений для них перечислена, — но и не имеют права получать доходы из источников России», — сказал он.
В январе Володин выступил с инициативой изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Спикер Госдумы заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии. Позже он уточнил, что при разработке мер наказания для уехавших россиян подход должен быть разным с учетом того, «что из них кто натворил».