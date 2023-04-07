Володин запустил опрос о запрете финансирования «поливающих грязью» Россию

В январе Володин выступил с инициативой изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Спикер Госдумы заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии. Позже он уточнил, что при разработке мер наказания для уехавших россиян подход должен быть разным с учетом того, «что из них кто натворил».