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Володин запустил опрос о запрете финансирования «поливающих грязью» Россию

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить гражданам, которые «поливают грязью» Россию, получать деньги из российских источников. Голосование по этому вопросу он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т. д. из российских источников?» — поинтересовался у своих подписчиков Володин.

Опрос содержит три варианта ответа: «Да», «Нет» и «Все равно». По состоянию на 9:14 мск в голосовании приняли участие 86 720 человек. Инициативу поддержали 95% проголосовавших, против запрета выступили 3%. Оставшиеся 2% заявили о нейтральном отношении по этому вопросу.

В конце марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил запретить россиянам, признанным иноагентами, получать доходы от российских источников. «Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, имеют не только определенный статус, — там масса ограничений для них перечислена, — но и не имеют права получать доходы из источников России», — сказал он.

В январе Володин выступил с инициативой изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Спикер Госдумы заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии. Позже он уточнил, что при разработке мер наказания для уехавших россиян подход должен быть разным с учетом того, «что из них кто натворил».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных