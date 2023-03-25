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Политика

Медведев предложил запретить иноагентам получать доходы из источников РФ

Ведомости

Признанные иностранными агентами россияне не должны получать доходы в России, в законодательство необходимо внести соответствующие изменения, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, фрагмент которого политик опубликовал в субботу в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, уезжать из России или оставаться – этой личный выбор каждого человека, и осуждать его можно только с моральной точки зрения, но не с правовой. При этом, если такие люди «что-то намолотили», но не являются субъектами уголовного преследования, могут вернуться домой после «публичного раскаяния», считает политик.

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Медведев высказался также о россиянах, которые совершили связанное с дискредитацией Вооруженных сил РФ уголовное преступление и, живя за границей, получают деньги «из источников России». По его словам, это «и аморально, и недопустимо». 

«Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, имеют не только определенный статус, – там масса ограничений для них перечислена – но и не имеют права получать доходы из источников России», – сказал он.

В пример зампред Совбеза привел писателя Бориса Акунина, который уехал из России и «проклинает страну, специальную военную операцию и наши вооруженные силы». В то же время в России продолжают ставить произведения по его книгам, добавил Медведев.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных