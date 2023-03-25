Медведев предложил запретить иноагентам получать доходы из источников РФ

По мнению Медведева, уезжать из России или оставаться – этой личный выбор каждого человека, и осуждать его можно только с моральной точки зрения, но не с правовой. При этом, если такие люди «что-то намолотили», но не являются субъектами уголовного преследования, могут вернуться домой после «публичного раскаяния», считает политик.