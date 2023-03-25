Медведев предложил запретить иноагентам получать доходы из источников РФ
Признанные иностранными агентами россияне не должны получать доходы в России, в законодательство необходимо внести соответствующие изменения, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, фрагмент которого политик опубликовал в субботу в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, уезжать из России или оставаться – этой личный выбор каждого человека, и осуждать его можно только с моральной точки зрения, но не с правовой. При этом, если такие люди «что-то намолотили», но не являются субъектами уголовного преследования, могут вернуться домой после «публичного раскаяния», считает политик.
Медведев высказался также о россиянах, которые совершили связанное с дискредитацией Вооруженных сил РФ уголовное преступление и, живя за границей, получают деньги «из источников России». По его словам, это «и аморально, и недопустимо».
«Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, имеют не только определенный статус, – там масса ограничений для них перечислена – но и не имеют права получать доходы из источников России», – сказал он.
В пример зампред Совбеза привел писателя Бориса Акунина, который уехал из России и «проклинает страну, специальную военную операцию и наши вооруженные силы». В то же время в России продолжают ставить произведения по его книгам, добавил Медведев.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.