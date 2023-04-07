В Кремле усомнились в готовности мира отказаться от ядерного оружия

6 апреля Лукашенко заявил, что все ядерное оружие надо «в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить». Он также согласился с французским президентом Эммануэлем Макроном, выступившим против размещения ядерного оружия в странах, которые не относятся к обладателям такого вида вооружений. «Надо выводить все ядерное оружие американцев из пяти или шести стран, где оно размещено», – добавил Лукашенко.