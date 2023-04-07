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В Кремле усомнились в готовности мира отказаться от ядерного оружия

Ведомости

В мире сейчас нет предпосылок для всеобщего отказа от ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, считает ли Кремль возможным отказ от ядерного оружия в исторической перспективе на фоне заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости уничтожить все запасы таких вооружений.

«Это потребует единого консенсуса, и в то же время это вряд ли можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности», – ответил Песков.

6 апреля Лукашенко заявил, что все ядерное оружие надо «в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить». Он также согласился с французским президентом Эммануэлем Макроном, выступившим против размещения ядерного оружия в странах, которые не относятся к обладателям такого вида вооружений. «Надо выводить все ядерное оружие американцев из пяти или шести стран, где оно размещено», – добавил Лукашенко.

25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет, — размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.

В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Россия уже передала республике комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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