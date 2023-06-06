Минобороны России сообщило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ
Ночью 6 июня российские войска нанесли удар по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении.
В Минобороны также рассказали, что в районе Артемовска действиями Южной группировки войск отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка ДНР. «Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
Минобороны заявило, что населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск. Там подчеркнули, что сообщения о якобы оставлении российскими войсками этого населенного пукнта не соответствует действительности.
Из сводки оборонного ведомства следует, что на Купянском направлении российские войска пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. В районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье ДНР и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.
Помимо этого за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета Су-25 в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское ДНР, украинский истребитель Су-27 в районе населенного пункта Андреевка ДНР и два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское ДНР. Российские войска также перехватили крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракету HARM и 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
До этого Минобороны сообщило, что российские военные в ночь на 4 июня нанесли удар высокоточным оружием и поразили авиатехнику и хранилища с вооружением и боеприпасами на военных аэродромах Украины. Цель удара была достигнута. 4 июня сообщалось, что Вооруженные силы РФ также поразили пункты управления украинских войск у Славянска и Сум, уничтожили украинскую ДРГ в районе Григоровки в Донецкой народной республике. Кроме того, высокоточным оружием в районе Днепропетровска был уничтожен цех, где собирали беспилотники.