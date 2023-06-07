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Минобороны сообщило об ударах по трем позициям ВСУ

Ведомости

Российская авиация и артиллерия ракетными ударами поразили три позиции вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», – сказал он.

Также российская армия нанесла ракетно-бомбовые удары в районах Невского и Червоной Дибровы по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам противника, добавил Савчук.

Накануне, 6 июня, Минобороны сообщило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска российские военные отразили четыре попытки наступления украинской армии. В ДНР и Запорожской области Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склады боеприпасов противника.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 436 самолетов, 238 вертолетов, почти 4500 беспилотников, а также свыше 9400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных