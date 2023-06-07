Минобороны сообщило об ударах по трем позициям ВСУ
Российская авиация и артиллерия ракетными ударами поразили три позиции вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», – сказал он.
Также российская армия нанесла ракетно-бомбовые удары в районах Невского и Червоной Дибровы по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам противника, добавил Савчук.
Накануне, 6 июня, Минобороны сообщило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска российские военные отразили четыре попытки наступления украинской армии. В ДНР и Запорожской области Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склады боеприпасов противника.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 436 самолетов, 238 вертолетов, почти 4500 беспилотников, а также свыше 9400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.