Власти Никополя призвали к жесткой экономии воды после прорыва Каховской ГЭС
В Никополе Днепропетровской области призвали к жесткой экономии воды после прорыва Каховской ГЭС. Об этом заявил глава районной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.
«Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой, так и технической», – написал он, уточнив затем, что это касается всего Никопольского района. Населенный пункт находится выше по течению Днепра относительно ГЭС.
Он отметил, что власти работают над завозом дополнительных объемов воды. Евтушенко попросил делать запасы, если есть такая возможность.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил около 11 м. Режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня власти сообщили, что уровень воды в Новой Каховке начал снижаться. Всего в зоне риска подтопления находятся 22 000 жителей, или 14 населенных пунктов, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту.