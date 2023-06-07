Власти Никополя призвали к жесткой экономии воды после прорыва Каховской ГЭС

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил около 11 м. Режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня власти сообщили, что уровень воды в Новой Каховке начал снижаться. Всего в зоне риска подтопления находятся 22 000 жителей, или 14 населенных пунктов, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.