Пушилин призвал отодвинуть ВСУ от границы на 500 км
Врио губернатора ДНР Денис Пушилин призвал отодвинуть ВСУ от границы России минимум на 500 км, поскольку обстрелы приграничных регионов продолжаются. Об этом он сообщил в разговоре с «РИА Новости».
«Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — сказал он.
По словам Пушилина, после этого может последовать перегруппировка войск и перевооружение, поэтому необходимо будет отодвинуть ВСУ еще дальше. «Пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится», — добавил он.
В середине февраля о необходимости отодвинуть «границы угрозы» говорил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, в случае необходимости придется отодвинуть границы вплоть до Польши. В этом случае потом не придется, считает он, ловить остатки «бандеровских банд по малороссийским лесам».