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Пушилин призвал отодвинуть ВСУ от границы на 500 км

Ведомости

Врио губернатора ДНР Денис Пушилин призвал отодвинуть ВСУ от границы России минимум на 500 км, поскольку обстрелы приграничных регионов продолжаются. Об этом он сообщил в разговоре с «РИА Новости».

«Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — сказал он. 

По словам Пушилина, после этого может последовать перегруппировка войск и перевооружение, поэтому необходимо будет отодвинуть ВСУ еще дальше. «Пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится», — добавил он.

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В середине февраля о необходимости отодвинуть «границы угрозы» говорил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, в случае необходимости придется отодвинуть границы вплоть до Польши. В этом случае потом не придется, считает он, ловить остатки «бандеровских банд по малороссийским лесам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных