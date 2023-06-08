Песков подчеркнул, что НАТО не несет мира и стабильности

«НАТО не несет мир и стабильность. НАТО – это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так», – прокомментировал Песков сообщения о планах открыть представительство организации в Японии и усилить влияние в Индии.