Песков подчеркнул, что НАТО не несет мира и стабильности
Кремль считает, что НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«НАТО не несет мир и стабильность. НАТО – это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так», – прокомментировал Песков сообщения о планах открыть представительство организации в Японии и усилить влияние в Индии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не согласен с предложением об открытии офиса НАТО в Токио. По его словам, альянсу нужно ограничиться «северной Атлантикой». Он добавил, что если НАТО расширит географию, то «мы совершим ошибку».
В мае официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что намерение НАТО открыть офис в Токио – это «очередное свидетельство, уже практическое, а не иллюзорное, глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе», что может привести к милитаризации региона.
Что касается Индии, то специальный комитет палаты представителей по Китаю предложил ускоренно присоединить Индию к формату «НАТО+», писали СМИ. Однако 8 июня министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что блоковый подход в международной политике безопасности неприменим к Дели, но поприветствовал желание США теснее сотрудничать с Индией.
В мае замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть свою линию на расширение альянса и России придется учитывать этот фактор при проведении соответствующих мероприятий в военной сфере, «балансируя последствия этого шага с точки зрения обеспечения нашей безопасности».