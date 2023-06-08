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Песков подчеркнул, что НАТО не несет мира и стабильности

Ведомости

Кремль считает, что НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«НАТО не несет мир и стабильность. НАТО – это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так», – прокомментировал Песков сообщения о планах открыть представительство организации в Японии и усилить влияние в Индии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не согласен с предложением об открытии офиса НАТО в Токио. По его словам, альянсу нужно ограничиться «северной Атлантикой». Он добавил, что если НАТО расширит географию, то «мы совершим ошибку».

В мае официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что намерение НАТО открыть офис в Токио – это «очередное свидетельство, уже практическое, а не иллюзорное, глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе», что может привести к милитаризации региона.

Что касается Индии, то специальный комитет палаты представителей по Китаю предложил ускоренно присоединить Индию к формату «НАТО+», писали СМИ. Однако 8 июня министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что блоковый подход в международной политике безопасности неприменим к Дели, но поприветствовал желание США теснее сотрудничать с Индией.

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В мае замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть свою линию на расширение альянса и России придется учитывать этот фактор при проведении соответствующих мероприятий в военной сфере, «балансируя последствия этого шага с точки зрения обеспечения нашей безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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