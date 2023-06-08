Минобороны доложило Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях и понесли большие потери в технике и живой силе.