Минобороны доложило Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении
Президент РФ Владимир Путин был проинформирован об обстановке на Запорожском направлении вечером 7 июня и о результатах ночного боя утром следующего дня. Об этом сообщил командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
«Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба [Валерий Герасимов] утром доложил президенту о результатах ночного боя», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях и понесли большие потери в технике и живой силе.
До этого член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о «колоссальных потерях» ВСУ в результате атаки. По его словам, после неудачного наступления украинские войска закрепились в районе населенного пункта Работино.
Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. При этом Киев официально о начале наступательных действий не объявлял.
В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Там отметили, что противник планировал прорвать оборону «на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», но своих задач не добился.
В Кремле заявили, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».