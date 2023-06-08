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Минобороны доложило Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин был проинформирован об обстановке на Запорожском направлении вечером 7 июня и о результатах ночного боя утром следующего дня. Об этом сообщил командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

«Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба [Валерий Герасимов] утром доложил президенту о результатах ночного боя», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам генерала армии, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях и понесли большие потери в технике и живой силе.

До этого член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о «колоссальных потерях» ВСУ в результате атаки. По его словам, после неудачного наступления украинские войска закрепились в районе населенного пункта Работино.

Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. При этом Киев официально о начале наступательных действий не объявлял. 

В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Там отметили, что противник планировал прорвать оборону «на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», но своих задач не добился.

В Кремле заявили, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных