Гладков сообщил о двух сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

Кроме того, за день область трижды попала под обстрел ВСУ. Украина атаковала дронами-камикадзе села Вязовое и Староселье. В результате неконтролируемого падения беспилотника ранения получил житель Вязового, сообщил Гладков. В Староселье никто не пострадал, однако атаке подвергся инфраструктурный объект связи.