Гладков сообщил о двух сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду
На подлете к Белгороду российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу», – написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Гладков. В то же время осколками снаряда повреждены крыша частного жилого дома и автомобили.
В начале июня обстрелы Белгородской области участились. Утром 8 июня губернатор также сообщил о работе ПВО над Белгородом. По его словам, были сбиты две воздушные цели.
Кроме того, за день область трижды попала под обстрел ВСУ. Украина атаковала дронами-камикадзе села Вязовое и Староселье. В результате неконтролируемого падения беспилотника ранения получил житель Вязового, сообщил Гладков. В Староселье никто не пострадал, однако атаке подвергся инфраструктурный объект связи.
Затем под обстрел попали хутор Лозовая Рудка и село Новостроевка-Вторая. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.