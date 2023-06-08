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Гладков сообщил о двух сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

Ведомости

На подлете к Белгороду российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу», – написал он в своем Telegram-канале. 

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Гладков. В то же время осколками снаряда повреждены крыша частного жилого дома и автомобили.

В начале июня обстрелы Белгородской области участились. Утром 8 июня губернатор также сообщил о работе ПВО над Белгородом. По его словам, были сбиты две воздушные цели. 

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Кроме того, за день область трижды попала под обстрел ВСУ. Украина атаковала дронами-камикадзе села Вязовое и Староселье. В результате неконтролируемого падения беспилотника ранения получил житель Вязового, сообщил Гладков. В Староселье никто не пострадал, однако атаке подвергся инфраструктурный объект связи.

Затем под обстрел попали хутор Лозовая Рудка и село Новостроевка-Вторая. В обоих случаях обошлось без пострадавших. 

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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