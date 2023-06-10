СМИ узнали о планах президента Алжира посетить Россию на следующей неделе

В конце мая по итогам встречи советника президента России Антона Кобякова и посла Алжира Смаила Бенамара сообщалось, что алжирская делегация примет участие в форуме. «Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФе позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях», – отметил тогда Кобяков.