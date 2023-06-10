СМИ узнали о планах президента Алжира посетить Россию на следующей неделе
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетит Россию и пробудет в стране с 14 по 16 июня. Об этом сообщила газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник.
Теббун проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, где лидеры обсудят отношения двух стран «до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве», пишет арабская газета. Уточняется, что соглашение дополнит документ о стратегическом партнерстве 2001 г.
Визит президента Алжира совпадает с датами проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – он пройдет с 14 по 17 июня. Газета пишет, что на полях визита состоится «алжиро-российский бизнес-форум, в котором примут участие бизнесмены и руководители крупнейших экономических компаний обеих стран».
В конце мая по итогам встречи советника президента России Антона Кобякова и посла Алжира Смаила Бенамара сообщалось, что алжирская делегация примет участие в форуме. «Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФе позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях», – отметил тогда Кобяков.
18 мая «Ведомости» сообщили, что Теббун посетит Россию в середине июня, о чем рассказал дипломатический источник. Это станет первым визитом высшего уровня в российско-алжирских отношениях за 13 лет.
Ранее Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана писал, что президент республики Касым-Жомарт Токаев не примет участие в ПМЭФе. По данным правительства, Кахастан на форуме представят два официальных лица страны – заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксылыков.
По последним данным, участие в мероприятии примет министр финансов Сирии Кенан Яги, а также премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Круса – его визит анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в форуме и выступит на пленарном заседании.