На территории Запорожской АЭС обнаружили осколки снаряда американской гаубицы М777
Осколки снаряда американской гаубицы М777 обнаружили в брызгальном бассейне Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
Уточняется, что осколки были обнаружены при очистке чаш бассейнов ЗАЭС. «Вода из брызгальных бассейнов используется в замкнутом цикле и предназначена для охлаждения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), находящегося в бассейнах выдержки и внутри самих реакторов», – пояснили в пресс-службе. Кроме того, там подчеркнули, что обстрелы станции могут привести к серьезным последствиям.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.
7 мая этого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг АЭС менее предсказуемой и «потенциально опасной». Он подчеркнул, что будет настаивать на необходимости защищать «крупный ядерный объект».
В ночь на 6 июня в около 150 км от ЗАЭС произошел подрыв Каховской ГЭС. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.
После этого в МАГАТЭ сообщили, что эксперты организации на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией. Разрушение плотины не несет прямых рисков для ядерной безопасности станции, уточнили в агентстве.
На следующий день в организации рассказали, что контролируют ситуацию со снижением уровня воды, используемой для охлаждения станции. Гросси отметил, что каждый час уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5–7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов.