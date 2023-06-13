Мобилизованных предложили освобождать от наказания за некоторые преступления

Законопроект предлагается распространить на отдельные категории осужденных, а также лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, если они были призваны на военную службу по мобилизации или в военное время, либо же они заключили контракт о прохождении службы в ВС России в период мобилизации, военного положения или военного времени. В документе подчеркивается, что речь идет только о совершивших преступления или начавших отбывать наказание до вступления закона в силу (в случае принятия это произойдет со дня его опубликования).