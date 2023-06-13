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Политика

Мобилизованных предложили освобождать от наказания за некоторые преступления

Это будет возможно при увольнении со службы или получении госнаграды
Денис Куренев
РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается закрепить освобождение от уголовной ответственности отдельных участников спецоперации.

Законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» внесен председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенниковым и его первым заместителем Ириной Панькиной, а также главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Законопроект предлагается распространить на отдельные категории осужденных, а также лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, если они были призваны на военную службу по мобилизации или в военное время, либо же они заключили контракт о прохождении службы в ВС России в период мобилизации, военного положения или военного времени. В документе подчеркивается, что речь идет только о совершивших преступления или начавших отбывать наказание до вступления закона в силу (в случае принятия это произойдет со дня его опубликования).

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При этом последующее освобождение от ответственности и погашение судимости возможно при увольнении со службы по ряду оснований, либо в случае получения военнослужащим государственной награды.

Контроль за поведением этих военнослужащих возлагается на командиров воинских частей.

«Правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке в законопроекту.

Действие законопроекта также предлагается распространить на лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 г. – дня вхождения этих регионов в состав РФ.

10 июня комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий поступать на военную службу по контракту имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Авторы законопроекта – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов – отмечали, что было выявлено значительное количество лиц, желающих поступить на такую службу, но не имеющих на это права в соответствии с действующими нормами закона.

В тот же день стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны. Это придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», пояснили в ведомстве. 12 июня Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Сегодня, 13 июня, Минобороны отчиталась о контрактах еще с тремя бригадами и четырьмя отряда ми добровольческого корпуса.

Выступая на параде Победы на Красной площади 9 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что от участников специальной военной операции на Украине зависит будущее российской государственности. Этой зимой глава государства подчеркивал, что Россия поддерживает участников спецоперации и понимает их роль и миссию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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