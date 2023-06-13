В Кремле думают над выходом из зерновой сделки
Россия думает над выходом из зерновой сделки. Об этом в ходе встречи с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», – уточнил президент (цитата по «РИА Новости»).
По словам президента, Россия готова бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины. Путин уточнил, что Россия участвует в сделке не ради Украины, а ради беднейших стран. В последние пошло около 3,5% зерна, в страны Евросоюза поставляется более 40%, привел данные российский лидер.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.
10 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что решение по зерновой сделке будет приниматься только исходя из интересов российской стороны. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с ООН. Также Вершинин заявил, что ООН не смогла убедить Евросоюз переподключить Россельхозбанк к платежной системе SWIFT.
Осложнить ситуацию с продлением зерновой инициативы может и подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области. Такое заявление делал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июня.