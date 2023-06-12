Гутерреш выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки

«Я обеспокоен. И мы усердно работаем над тем, чтобы сделать так, чтобы было возможным сохранить черноморскую зерновую инициативу и чтобы мы могли бы в то же время продолжать работу по содействию российскому экспорту», – ответил Гутерриш на вопрос, обеспокоен ли он тем, что Россия может выйти из сделки (цитата по «РИА Новости»).