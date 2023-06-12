Гутерреш выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу возможного непродления зерновой сделки. В мае сделка была продлена до 17 июля.
«Я обеспокоен. И мы усердно работаем над тем, чтобы сделать так, чтобы было возможным сохранить черноморскую зерновую инициативу и чтобы мы могли бы в то же время продолжать работу по содействию российскому экспорту», – ответил Гутерриш на вопрос, обеспокоен ли он тем, что Россия может выйти из сделки (цитата по «РИА Новости»).
10 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что решение по зерновой сделке будет приниматься только исходя из интересов российской стороны. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с ООН. Также Вершинин заявил, что ООН не смогла убедить Евросоюз переподключить Россельхозбанк к платежной системе SWIFT. 9 июня в Женеве прошли переговоры России и ООН по вопросам зерновой сделки.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.