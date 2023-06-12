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Гутерреш выразил обеспокоенность перспективой непродления зерновой сделки

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу возможного непродления зерновой сделки. В мае сделка была продлена до 17 июля.

«Я обеспокоен. И мы усердно работаем над тем, чтобы сделать так, чтобы было возможным сохранить черноморскую зерновую инициативу и чтобы мы могли бы в то же время продолжать работу по содействию российскому экспорту», – ответил Гутерриш на вопрос, обеспокоен ли он тем, что Россия может выйти из сделки (цитата по «РИА Новости»).

10 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что решение по зерновой сделке будет приниматься только исходя из интересов российской стороны. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с ООН. Также Вершинин заявил, что ООН не смогла убедить Евросоюз переподключить Россельхозбанк к платежной системе SWIFT. 9 июня в Женеве прошли переговоры России и ООН по вопросам зерновой сделки.

Как заявлял 5 июня Вершинин, в МИД России считают, что перспектив для продления зерновой сделки нет. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что договоренности в рамках зерновой сделки не выполняются, поэтому Москва не видит перспектив для ее продления.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных