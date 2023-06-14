Путин провел телефонный разговор с президентом Мали

В ходе разговора Гойта поблагодарил Путина за гуманитарную помощь, содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали. Был также подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-малийских отношений, добавили в Кремле.