Путин провел телефонный разговор с президентом Мали
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля. Диалог состоялся по инициативе малийской стороны, обсуждалось двустороннее сотрудничество, в том числе поставки в Мали российской пшеницы, удобрений и топлива.
«Обсуждена актуальная тематика двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях. Особое внимание уделено торгово-экономическим связям, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива», – говорится в сообщении Кремля.
В ходе разговора Гойта поблагодарил Путина за гуманитарную помощь, содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали. Был также подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-малийских отношений, добавили в Кремле.
В прошлый раз Путин созванивался с Гойтой в октябре прошлого года.