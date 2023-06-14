Депутаты поддержали поправки об уголовной ответственности участников спецоперации

Действие законопроекта предлагается распространить на три категории людей: тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, тех, кто проходит военную службу в период мобилизации и совершил преступление, и осужденных. Данные ситуации должны произойти до вступления в силу закона. «Это нужно, чтобы не было так называемых притворных преступлений: когда люди совершают преступления, чтобы потом с помощью заключения контракта на воинскую службу избегнуть наказания», – говорил «Ведомостям» Крашенинников.