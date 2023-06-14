Депутаты поддержали поправки об уголовной ответственности участников спецоперации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит правовые гарантии и основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или в военное время.
Законопроект «об особенностях уголовной ответственности лиц, которые привлекаются к участию в специальной военной операции», внесли 13 июня депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас.
Действие законопроекта предлагается распространить на три категории людей: тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, тех, кто проходит военную службу в период мобилизации и совершил преступление, и осужденных. Данные ситуации должны произойти до вступления в силу закона. «Это нужно, чтобы не было так называемых притворных преступлений: когда люди совершают преступления, чтобы потом с помощью заключения контракта на воинскую службу избегнуть наказания», – говорил «Ведомостям» Крашенинников.
Все эти три категории, если они проходят военную службу по мобилизации или заключили контракт на военную службу, освобождаются от уголовной ответственности со дня награждения госнаградой, которая получена в период прохождения военной службы, или со дня увольнения с военной службы.
Контроль за поведением лиц, которых касаются поправки, осуществляется командованием воинских частей. В случае, если осужденные совершают новое преступление, то суд назначает им наказание по ст. 70 УК, т. е. назначение наказания по совокупности приговоров.
Законопроект стал продолжением инициативы, которая позволяет людям, имеющим судимость, заключить контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, во время военного положения и в военное время. Этот проект также был одобрен сегодня в первом чтении.