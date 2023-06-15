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Решетников: сценарий с Россией в роли «замыкающего поставщика» не случился

Ведомости

Опасения, что Россия займет позиции «замыкающего поставщика» в мировой экономике, не оправдались. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас были опасения, что Россия может занять позиции замыкающего поставщика, от которого все будут отказываться. Этот сценарий не случился, несмотря на санкции», – сказал он (цитата по ТАСС).

Решетников указал на эффективность российского экспорта и гибкость мировых рынков. По его словам, страны-партнеры России, «на которых оказывается давление», действуют в своих экономических интересах. Министр также отметил, что значительная часть российского экспорта, включая удобрения, продовольствие, металлы, продукция ТЭК, будет востребована всегда.

В начале июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия по-прежнему является частью мировой экономики и «не будет замыкаться». Он добавил, что в ситуациях, когда страны отказываются от сотрудничества с Россией, «ничего не поделаешь». Россия будет развивать торговлю и инвестиционную взаимную активность с другими государствами, заключил министр.

Ранее по теме: Силуанов рассказал о возможном влиянии кризиса в США на российскую экономику

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. В то же время российские власти не раз говорили, что Западу не удалось «смять» российскую экономику и изолировать страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных