Решетников: сценарий с Россией в роли «замыкающего поставщика» не случился

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. В то же время российские власти не раз говорили, что Западу не удалось «смять» российскую экономику и изолировать страну.