СМИ узнали о планах Израиля продать более 200 устаревших танков Merkava
Израиль намерен продать более 200 устаревших танков Merkava Mk2 и Mk3 двум иностранным армиям, название стран не уточняется. Об этом сообщает израильский новостной сайт Ynet со ссылкой на источники в минобороны страны.
Как отмечает Ynet, танки были произведены в Израиле в 1980-х и 1990-х гг., в последние годы они не использовались. Покупателями станут две зарубежные страны, одна из которых в Европе. В статье Ynet подчеркивается, что танки Merkava впервые будут проданы европейской стране.
По информации издания, сделка находится на финальной стадии согласования, она может быть завершена в течение примерно трех месяцев. Сейчас ожидается одобрение со стороны Пентагона, поскольку некоторые механические детали (двигатель) танка американского производства. Сумма сделки оценивается в несколько десятков миллионов долларов.
Ранее портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал политику предыдущего правительства страны, направленную на то, чтобы не поставлять Украине оружие, а оказывать только гуманитарную помощь. В ходе недавнего выступления в парламенте он пояснил, что одной из причин такого решения является то, что израильское оружие может в итоге оказаться в руках Ирана.