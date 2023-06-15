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СМИ узнали о планах Израиля продать более 200 устаревших танков Merkava

Ведомости

Израиль намерен продать более 200 устаревших танков Merkava Mk2 и Mk3 двум иностранным армиям, название стран не уточняется. Об этом сообщает израильский новостной сайт Ynet со ссылкой на источники в минобороны страны.

Как отмечает Ynet, танки были произведены в Израиле в 1980-х и 1990-х гг., в последние годы они не использовались. Покупателями станут две зарубежные страны, одна из которых в Европе. В статье Ynet подчеркивается, что танки Merkava впервые будут проданы европейской стране.

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По информации издания, сделка находится на финальной стадии согласования, она может быть завершена в течение примерно трех месяцев. Сейчас ожидается одобрение со стороны Пентагона, поскольку некоторые механические детали (двигатель) танка американского производства. Сумма сделки оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

Ранее портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал политику предыдущего правительства страны, направленную на то, чтобы не поставлять Украине оружие, а оказывать только гуманитарную помощь. В ходе недавнего выступления в парламенте он пояснил, что одной из причин такого решения является то, что израильское оружие может в итоге оказаться в руках Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных