СМИ узнали о планах Израиля продать более 200 устаревших танков Merkava

Ранее портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал политику предыдущего правительства страны, направленную на то, чтобы не поставлять Украине оружие, а оказывать только гуманитарную помощь. В ходе недавнего выступления в парламенте он пояснил, что одной из причин такого решения является то, что израильское оружие может в итоге оказаться в руках Ирана.