Песков заявил, что Путин открыт к любым идеям и контактам по решению конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин остается открытым для любых контактов, которые могут привести к решению «украинской проблемы». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, зачем обсуждать мирные инициативы на фоне отсутствия предпосылок к переговорам с Украиной, Песков отметил, что Путин открыт к любым идеям и контактам, которые урегулируют конфликт.
«И конечно, эта проблема может решаться разными способами. Поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и, соответственно, на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным. Путин ведет эти разговоры, он приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», – рассказал Песков.
Он отметил, что всем понятно, с чем связана «украинская проблема» – с гарантиями безопасности нашей страны, с потенциальным существованием антироссийского центра прямо у наших границ и с продвижением Северо-Атлантического альянса вместе с военной инфраструктурой в сторону России.
11 июня Песков заявил, что сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог с Украиной. По словам Пескова, власти Украины не желают этого, а также им не «позволяют хозяева».
Ранее пресс-секретарь президента также сообщал об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной, но любые попытки выработать план, способствующий переводу конфликта в «мирное русло», заслуживают внимания.
Несколько стран уже предлагали свои планы по урегулированию конфликта. В феврале МИД Китая представил программу из 12 пунктов, которая включала в том числе и прекращение боевых действий. Мирные инициативы также предлагали Индонезия, Бразилия, ЮАР. Однако глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что любой переговорный процесс с Россией невозможен на основе предложений этих стран.