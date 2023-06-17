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Песков: Россия может принять западную прессу в зависимости от их поведения

Ведомости

Россия может аккредитовать западную прессу на дальнейшие мероприятия, но это будет зависеть от их поведения и поведения стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Посмотрим, какой будет режим, как они [западные издания] будут себя вести <...> Все будет зависеть от режима их работы. Все будет зависеть от отношения к нашим журналистам в зарубежных странах – в недружественных», – сказал представитель Кремля.

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По его словам, «business as usual» больше не будет и Россия не готова терпеть «такого отношения к нашим журналистам за границей».

В апреле власти США не выдавали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 19 апреля в МИДе заявили, что США обязаны выдать визы российским журналистам для освещения участия министра в СБ ООН, подчеркнув, что они также входят в состав российской делегации. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, прибывшие в аэропорт российские журналисты так и не получили американские визы.

Ранее по теме: Москва призвала ООН отреагировать на отказ США выдать визы российским журналистам

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби пояснил, что визы не были выданы, так как «российские государственные СМИ – это органы пропаганды». При этом он отметил, что США считают важным «отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных