Песков: Россия может принять западную прессу в зависимости от их поведения

В апреле власти США не выдавали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 19 апреля в МИДе заявили, что США обязаны выдать визы российским журналистам для освещения участия министра в СБ ООН, подчеркнув, что они также входят в состав российской делегации. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, прибывшие в аэропорт российские журналисты так и не получили американские визы.